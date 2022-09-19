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Meksika'da şiddetli deprem! Tsunami alarmı verildi

Meksika'nın güneybatısı açıklarında 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle ülkede tsunami alarmı verildi.
Meksika'da şiddetli deprem! Tsunami alarmı verildi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Michoacan eyaletine bağlı Aquila kentinin 37 kilometre güneydoğusu olan 7,6 büyüklüğündeki depremin yaklaşık 15 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Sahile yakın bölgede meydana gelen deprem nedeniyle "tsunami tehdidi" uyarısı yapıldı.

DEVLET BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Twitter hesabından paylaştığı videoda, "Tüm kalbimizle ciddi bir şey olmamasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Meksika Ulusal Sismoloji Servisi ise depremin büyüklüğünü 7,4 olarak açıkladı.

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