Melek yatırımcıların Türkiye'ye ilgisi artıyor

Dünya Melek Yatırım Forumu (WBAF) Başkanı Baybars Altuntaş, melek yatırımcılara yönelik önemli bir kanun çıkarılarak dünyaya örnek olunduğunu belirterek, bu yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisinin arttığını

Altuntaş, Antalya'da katıldığı WBAF Dünya ve Akdeniz Kongresi'nde melek yatırımcıların, startupların en ihtiyacı olan sermayeyi ortaya koyduğunu söyledi.

Sermayenin her yerden bulunabileceğini ifade eden Altuntaş, "Sermayeyi bankadan borç alabilirsiniz, yatırım fonlarından bulabilirsiniz ama artık girişimcilerin, startupların özellikle küresel bir başarı hikayesi ortaya çıkarabilmeleri için sermayeden fazlasına yani çevreye ve mentorluğa ihtiyaçları var." diye konuştu.



Melek yatırımcıların "melek" olarak adlandırılmalarının sebebinin, finansal sermayenin yanı sıra mentorluk ve network ortaya koymalarından kaynaklandığına dikkati çeken Altuntaş, bu yatırımcıların ortaya koydukları sermayeyi de akıllı sermaye olarak adlandırdıklarını dile getirdi.

Avrupa'da geçen sene 320 bin melek yatırımcının toplam 9,6 milyar avro akıllı sermaye yatırımı geçekleştirdiğine işaret eden Altuntaş, şunları kaydetti:

"Amerika'da ise 340 bin melek yatırımcı startup ve girişimcilere toplam 26 milyar dolar akıllı yatırım gerçekleştirdi. Türkiye şu anda Avrupa'nın 5. büyük startup pazarı konumunda. Düzenli olarak 100 milyon dolar şirket değerlemesini geçen pek çok startup ortaya çıkmaya başladı. Unicorn girişim (1 milyar dolar değerin üzerindeki girişimler) ortaya çıkmaya başladı. Bunlar daha önce bizim pek telaffuz edebildiğimiz rakamlar değildi. Artık bunların ortaya çıkmasında Hazinenin, 'Melek Yatırım Kanunu' olarak pratikte telaffuz ettiğimiz Bireysel Katılım Sermayesi Kanunu'nu gerçekleştirmesi yatıyor."

"Antalya'da melek yatırım ağları kurulmaya başlandı"

Baybars Altuntaş, melek yatırımcı olmak isteyen kalifiye yatırımcıların, yatırım yapma kararlarını bir sertifikasyonla birleştirdiklerinde yatırımlarının tamamını kişisel vergilerden düşebildiğini ifade etti.

Bu uygulamanın dünyada sadece üç, beş ülkede olduğunu vurgulayan Altuntaş, "Türkiye bunu yapmayı başardı, örnek oldu. Bu yıl 1500'ün üzerinde yatırımcı Antalya'da 25 Ekim'de yapılacak kongreye gelecek. Sınır ötesine yatırım sistemine girdiğinizde, yerelde sizinle yatırım yapacakların sayısı arttı. Bu da melek yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisini artırdı." dedi.

Sınır ötesi yatırım sistemine girildiğinde, yerelde ortak yatırım yapacak eş yatırımcıya ihtiyaç duyulduğunu anlatan Altuntaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü yatırım sonrası aktiviteleri takip etmek için böyle bir yatırımcınızın olması gerekiyor. Yerel yatırımcıyı bulabilmek için de melek yatırımcılar ağlarının kurulması gerekiyor. Antalya'da teker teker melek yatırım ağları kurulmaya başlandı. Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nin kurmuş olduğu 'Melek Yatırım Komisyonu' da bu konuda yoğun şekilde çalışıyor. Buraya gelen yatırımcılar lokal yatırımcılarla tanıştıklarında yatırım süreci çok hızlanıyor."