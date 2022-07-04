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Memur-Sen'den seyyanen zam talebi

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, enflasyon kaynaklı gelir kaybının karşılanması ve maaşlar arası makasın büyümemesi için seyyanen iyileştirme yapılması gerektiğini açıkladı.
Memur-Sen'den seyyanen zam talebi

Memur ve memur emeklilerinin zam oranının yüzde 41,69 olarak belirlenmesi sonrasında Memur-Sen'den açıklama geldi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, enflasyon kaynaklı gelir kaybının karşılanması ve maaşlar arası makasın büyümemesi için seyyanen iyileştirme yapılması gerektiğini belirtti.

Twitter'dan açıklama yapan Yalçın, "Başta kamu görevlilerimiz olmak üzere çalışanlarıyla büyüyen “Büyük ve Güçlü Türkiye” ile uyumlu olarak kayıpların tazmini için seyyanen zam yapılmalı, vergi matrahları yükseltilmeli, ikinci 6 aylık dönemde enflasyonun zam oranını aştığı durumda eşel mobil uygulanmalıdır" dedi.

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