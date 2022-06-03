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Memur ve emeklinin zam oranı değişti! İşte yeni rakamlar

TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon rakamları ile memur ve emeklinin maaş zammı için hesaplar değişti. Mayıs ayı enflasyonu beklentilerin altında gelerek 2,98 olurken maaş zamları için 5 aylık enflasyon farkı da ortaya çıktı.
Memur ve emeklinin zam oranı değişti! İşte yeni rakamlar

Milyonlarca emekli memurun maaş farkı için beklediği enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK mayıs ayı enflasyon oranını yüzde 2,98 olarak açıklarken maaş zamları için hesap değişti.

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamı ile 5 aylık maaş farkı netleşmiş olurken geriye sadece Haziran ayı enflasyon rakamları kaldı. 

İŞTE MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINDA SON DURUM

5 AYLIK ORAN YÜZDE 35,64 OLDU 

Yılık ilk 4 ayında enflasyon artışı yüzde 31,71 olarak hesaplanmıştı.

Mayıs ayı enflasyon rakamının belli olması ile beraber 5 aylık enflasyon toplamı yüzde 35,64 oldu. Yani şimdiden SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde 35,64 oranında zam oluştu. 

MEMURA TOPLU SÖZLEŞME FARKI

Memur ve memur emeklilerinin zam hesabı ise daha farklı yapılıyor.

Memurlara ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 zam ile bu yılın ilk yarısındaki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. 

Yani memur ve memur emeklileri için 5 aylık süreçte yüzde 35,14 oranında zam oranı oluşmuş oldu. 
 

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Şu anda 2500 TL olan en düşük emekli maaşı 5 aylık oranda zamlanırsa 3391 TL seviyesine çıkacak. 

Güncel maaş: 2700 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3662 TL
Güncel maaş: 2800 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3797 TL
Güncel maaş: 2900 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3933 TL
Güncel maaş: 3000 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4069 TL

Güncel maaş: 3100 TL
 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4204 TL
Güncel maaş: 3200 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4340 TL
Güncel maaş: 3300 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4476 TL
Güncel maaş: 3400 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4611 TL
Güncel maaş: 3500 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4747 TL

Güncel maaş: 3600 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4883 TL
Güncel maaş: 3700 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5018 TL
Güncel maaş: 3800 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5154 TL
Güncel maaş: 3900 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5289 TL
Güncel maaş: 4000 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5425 TL

Güncel maaş: 4100 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5561 TL
Güncel maaş: 4200 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5696 TL
Güncel maaş: 4300 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5968 TL
Güncel maaş: 4500 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6103 TL

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