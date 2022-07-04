Memur ve emeklisinin zam oranı belli oldu

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin zam oranı belli oldu. SSK ve Bağ-kur emeklileri yüzde 42,35 oranında zam almış olacak. Memur ve memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 41,85 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 4,95 artarken yıllık bazda yüzde 78,62 oldu. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla memur ve emeklilerinin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranı netleşti. Buna göre SSK ve Bağ-kur emeklileri yüzde 42,35 oranında zam almış olacak.

YILLIK TÜFE YÜZDE 78,62 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını duyurdu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Haziran ayında yıllık yüzde 78,62, aylık yüzde 4,95 arttı.

YÜZDE 7 TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI VE 6 AYLIK ENFLASYON FARKI MAAŞA YANSIYACAK

Memurlar toplu sözleşmede yılın ikinci yarısı için yüzde 7 oranında zam hakkı kazandı.

Kamu çalışanları ayrıca 6 aylık enflasyon oranının yüzde 7,5'i aşan kısmı için de enflasyon farkı alacak.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklilerine zamlı maaşları 8 Temmuz'da ödenecek.

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak.

ENFLASYON TAHMİNİ

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında yıllık enflasyonun yüzde 77,75'e çıkmasını bekliyordu.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,77 olarak açıklanırken, aynı dönem için AA Finans anketine katılan ekonomistler yüzde 4,44 tahmininde bulunmuştu.