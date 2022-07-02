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Memurun gözü haziran enflasyonunda

Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri de 4 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına odaklandı.
Memurun gözü haziran enflasyonunda

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini 4 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da duyuracak.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 2,98 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 35,64 artış yaşandı. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 7,5'lik zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Toplu sözleşmeden kaynaklı yılın ilk yarısında yüzde 7,5 zam alan devlet memurları, haziran ayı TÜFE oranı kapsamında da enflasyon farkı alacak.

Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için temmuzda yüzde 7 zam verilecek.

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapıldı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

Bu arada, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziranda TÜFE'nin yüzde 4,44 artmasını bekliyor.

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