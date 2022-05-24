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Menderes'in kâhyası; 27 Mayıs darbesini duyunca bayıldım

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürlüğü tarafından Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki Adnan Menderes Müzesi'nde, 27 Mayıs darbesinin '62. Yılında 62 Gazeteci Demokrasi Müzesinde' programı düzenlendi.
Menderes'in kâhyası; 27 Mayıs darbesini duyunca bayıldım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürlüğü, Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki Adnan Menderes Demokrasi Müzesinde 27 Mayıs darbesinin '62. Yılında 62 Gazeteci Demokrasi Müzesinde' programı düzenledi. Programa eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Yüksel Yalova, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürü Sezgin Sağun, Aydın, Muğla ve Denizli'den gelen gazeteciler ile Adnan Menderes'i sağlığında gören Özel Kalem Müdürü Mustafa Şevket Tarı, kahyası Münevver Çıkrık, köylüsü Orhan Demir ve koruması Asım Civan katıldı.   

Program davetlilere öğle yemeğinin verilmesinin ardından İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürü Sezgin Sağun'un konuşmasıyla başladı. Sağun konuşmasında; "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesinde önemli bir program düzenledik. Adnan Menderes Müzesi, demokrasi vurgusu yapan, demokrasiye müdahalenin acı sonuçlar doğurduğunu bilgi ve belgelerle ortaya koyan bir müzedir" dedi.

Adnan Menderes ile ilgili Yassı Ada günlerini anlatan Prof. Dr. Yüksel Yalova'da, "27 Mayıs darbe miydi, devrim miydi, yoksa ihtilal miydi? Bizim bir başka aydınlatmamız gereken sorudur. Eğitim gördüğüm sırada 1960 yılından bu yana Türkiye'de askeri müdahaleler konulu bir çalışma yapmıştım" diyerek o günlerden yaşananların bir kısmını anlattı.

'ÇOK İYİ BİR İNSANDI'

Kâhya Münevver Çıkrık, "Adnan Menderes her geldiğinde daha oturmadan kızım nasılsın diye sorardı. Çiftlik hiç boş kalmazdı. Gelen geçen herkes yer içerdi. 27 Mayıs tarihinde darbeyi duyduğumda bayılmışım, hiçbir şey hatırlamıyorum" diye konuştu.

Adnan Menderes'in özel Kalem Müdürlüğünü yapan Mustafa Şevket Tarı, normal ortamlarda kendisine abi dediğini ancak resmi yerlerde beyefendi diye hitap ettiğini belirterek, "Adnan Menderes 2 ay sonra seçim yapacağını söyledi. Zaten o sırada da 27 Mayıs darbesi oldu" dedi.

Köylüsü Orhan Demir ise, "Gençlik hayatımın yarısı çiftlikte onun yanında geçti. Onun gibi lider ve iyi bir insan zor çıkar. Adnan Menderes'in bu memlekete demokrasi getirmekten başka bir suçu yoktur. Onun kadar tatlı ve güler yüzlü insan görmedik. Mesleğim şofördü. Buraya geldiğinde onu ilk karşılayan biz olurduk" dedi.

Asım Civan ise Adnan Menderes başbakanken korumaları arasında yer aldığını ifade etti.  

Konuşmaların ardından davetliler Adnan Menderes Müzesini gezdi.

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