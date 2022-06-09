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Merada hayvan otlatma kavgası: 1 ölü, 4 yaralı

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde merada hayvan otlatma anşamazlığından çıkan kavgada Ramazan Engin (24) yaşamını yitirdi, Mustafa Kuru (51), Harun Başdeli (38), Osman Deniz (45) ve Durmuş Öztürk (60) yaralandı.
Merada hayvan otlatma kavgası: 1 ölü, 4 yaralı

Olay, Korkuteli ilçesi Çomaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir grup Ramazan Engin'in kullandığı otomobilin önünü kesti. Gruptakiler, merada hayvan otlatma anlaşmazlığı nedeniyle Engin ve araçtaki 4 kişiye saldırdı. Engin ile beraberindeki Mustafa Kuru, Harun Başdeli, Osman Deniz ve Durmuş Öztürk, demir çubuk ve sopalarla dövüldü. Yaralanan Ramazan Engin ve yanındakiler ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Jandarma, olay sonrası saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Tedaviye alınan Ramazan Engin, yaşamını yitirdi. Ölüm haberini alıp hastaneye gelen anne ve babası İrfan-Gülcan Engin, güçlükle ayakta durdu. İrfan Engin, "Meramızda pusu kurup, oğlumu öldürdüler. Kendilerinden şikayetçiyim. Bir an önce yakalanıp, en ağır ceza ile cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Gülcan Engin ise "Canını niye yaktılar kuzum. Kuzum kalk, Ramazan" diyerek gözyaşı döktü. Ramazan Engin ile nikah yapan, düğün için gün sayan eşi Zeliha Can Engin, "Bizim hayallerimiz vardı. Hepsini alıp, götürdüler. Ben bu acıyla nasıl yaşarım" diye konuştu. 

Ailenin avukatı Ayşe Asena Gültepe Keskin ise Ramazan Engin'in canavarca hisle öldürüldüğünü söyleyerek, "Otomobiline pusu kurup, demir çubuklarla dövmüşler. Jandarmanın soruşturması devam ediyor. İfadeleri alınan var. Hala net bir şey yok. Yapan kişilerin en kısa süre içinde tespit edilip, en ağır ceza ile cezalandırılmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Engin'in cenazesi, otopsinin ardından Korkuteli'de toprağa verilecek.

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