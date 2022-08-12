Merak edilen tablo! İşte ülke puanı sıralamasında son durum

UEFA sıralamasında 17. sıranın altına düşerek ağır yara alan Türkiye, takımlarımızın Avrupa'daki inişli çıkışlı grafiği yüzünden yerinde saymaya devam ediyor.

Süper Lig'in UEFA sıralamasındaki düşüşünü durdurmak için temsilcilerimizin Avrupa'daki durumu büyük önem taşıyor. Bu hafta oyananan maçlarda sadece Başakşehir galip gelirken, Fenerbahçe berabere kaldı, Konyspor ise mağlup oldu. İşte alınan sonuçların ardından ülke puanında son durum...

Başakşehir'den iki maçta 6 puanlık katkı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Başakşehir sahasında İzlanda ekibi Breidablik'le karşılaştı. İlk maçı deplasmanda 3-1 kazanan Başakşehir rakibine yine geçit vermedi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Fenerbahçe beraberlikle turladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 3-0'lık ilk maçın rövanşında Çekya ekiplerinden Slovacko ile 1-1 berabere kalarak play-off'a yükselmeyi başlardı.

Konyaspor üzdü

UEFA Konferans Ligi 3. Tur rövanş mücadelesinde temsilcimiz Konyaspor, sahasında Lihtenştayn ekibi Vaduz'u ağırladı. Kendi ülke ligi olmadığı için İsviçre 2. Ligi'nde mücadele Vaduz, 1-1'in rövanşında Konyaspor'u 4-2 mağlup ederek play-off turuna adını yazdıran taraf oldu.

4 takımla yola devam edeceğiz

Konyaspor'un UEFA Konferans Ligi'ne veda etmesinin ardından Türkiye'yi Avrupa'da Trabzonspor, Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir temsil edecek.

Play-off'ta rakiplerimiz:

UEFA Şampiyonlar Ligi | Trabzonspor-Kopenhag

UEFA Avrupa Ligi | Fenerbahçe-Austria Wien

UEFA Avrupa Ligi | Sivasspor-Malmö

UEFA Konferans Ligi | Başakşehir-Antwerp

Ülke puanı sıralamasında son durum:

16) Yunanistan 24.475

17) Çekya 24.425

18) Danimarka 23.435

19) Hırvatistan 23.400

20) Türkiye 21.900

21) İsrail 21.125

20. sırada olmak ne anlama geliyor?

Türkiye'nin 17. sıranın altına düşmesi Avrupa kupalarına beş yerine dört takım göndermesi anlamına geliyor. Şampiyonlar Ligi'ne tek takımla katılacağız ve Türk futbolunun şampiyonu artık ön eleme oynamak zorunda.

Ülke puanı sıralamasında 18. sıranın ve altına düşülmesi halinde Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyecek olan Türk futbolunda kupa şampiyonu, lig ikincisi ve üçüncüsü ise Konferans Ligi'nde yer alacak.

Bu sezonun ikincisi UEFA Konferans Ligi'ne gidecek

Bu sezon (2022-23) Süper Lig'i ikinci bitirecek olan takım Şampiyonlar Ligi'ne değil UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek. Şampiyon takım ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde direkt olarak gruplara kalamayacak ve ön eleme oynayacak. Kupa şampiyonu ve lig üçüncüsü de Konferans Ligi'nin yolunu tutacak.

2023-24 sezonunda da Avrupa Ligi yok

2023-2024 sezonu şampiyonumuz Şampiyonlar Ligi'ne 1. Ön Eleme Turu'ndan, Süper Lig ikincisi, Süper Lig üçüncüsü ve Türkiye Kupası Şampiyonu ise Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndan başlayacak.