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Merakla beklenen faiz kararı açıklandı

Fed Başkanı Powell merakla beklenen Jackson Hole konuşmasında eylül ayındaki toplantıda faiz artırımının boyutunun tamamen verilere bağlı olacağını belirtti.
Merakla beklenen faiz kararı açıklandı

BD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu'nda konuştu.

Powell eylül ayındaki toplantıda faiz artırımının boyutunun tamamen verilere bağlı olacağını belirtti.

Enflasyonu yüzde 2 hedefine götürecek kısıtlayıcı bir politika uyguladıklarını belirten Powell "Bir süre kısıtlayıcı politikalara devam etmek gerekli olacak. ABD'de yüksek enflasyon güçlü talep ve arzdaki sorunların sonucu. Yüksek enflasyon yaygın hale geldi. Enflasyonun yüksek kalması, yüksek enflasyon beklentilerinin kemikleşmesi ihtimalini artırıyor" ifadelerini kullandı.

Powell, Fed'in bir süre daha faiz artırımlarına devam etmesini beklediğini ve bunun ABD ekonomisi için acı verici sonuçları olacağını belirtti.

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