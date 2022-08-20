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Meral Akşener Beşiktaş ve Kağıthane'de esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Beşiktaş ve Kağıthane'de esnafı ziyaret etti. Akşener, Gaziantep'te kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Meral Akşener Beşiktaş ve Kağıthane'de esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da bazı ilçelerde esnaf ziyaretinde bulundu. Gün içerisinde Sarıyer'de esnaf ziyareti yapan Akşener, daha sonra Beşiktaş'ta semt pazarını dolaştı. Beşiktaş'ta semt pazarında Akşener'in yanına gelen bir kişi Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediklerini söyledi. 'Ne düşünüyorsunuz' sorusunu ise Akşener yanıtsız bıraktı. Bir süre daha Beşiktaş'ta pazarda dolaşan Akşener, buradan ayrılarak Kağıthane'ye gitti. Kağıthane'de iş yerlerini gezen Akşener, esnafla sohbet ederek sorun ve şikayetlerini dinledi.


 

"BİR ÇOK İNSAN SEBEPSİZ İŞTEN ATILDI"

Bir pilavcıya giren Akşener, burada esnafı dinledi. 3 yıldır esnaflık yaptığını söyleyen Mustafa Küçük,"İBB Medya A.Ş.'den kovulanlardanım. İlk atılanlardanım. Sebebini bulamadım. Daralmaya gidiyoruz, küçülmeye gidiyoruz dendi. Birçok insan sebepsiz işten atıldı. Söz verdikleri halde neden işten çıkardılar. 17-18 bin insan atıldı. Suçu olan insan elbette atılsın. 15 gün önce oğlumu attılar. Çırak olarak 4 yıldır çalıştığı halde" diye konuştu. Akşener ise esnafa, "Bilgilerinizi alacağım, soracağım. Bunca insanda şahit. Öğreneceğim, size de bilgi vereceğim" şeklinde yanıt verdi.



"ESNAF ESNAF, DÜKKAN DÜKKAN, ŞEHİR ŞEHİR GEZİYORUM"

Esnaf ziyaretleri sonrası Akşener, alanda toplanan kalabalığa kısa bir konuşma yaptı. Akşener sözlerine Gaziantep'te trafik kazasında hayatını kaydedenler için başsağlığı dileyerek başladı. Akşener, "Kötü bir haber aldık. Gaziantep'te bir trafik kazasında 16 arkadaşımızı kaybetmişiz. Her birine cenabı haktan rahmet diliyorum. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Allah rahmet eylesin" diye konuştu. Akşener, "Tam iki buçuk yıldır esnaf esnaf, dükkan dükkan, şehir şehir geziyorum ben.  Bu esnaflara gitme fikrimizin arkasında çok uzun bir zamandır siyasetin,  vatandaşı kutuplaştırarak, vatandaşı birbirine düşman ederek, insanlarımızın birbiriyle kavga etmesini sağlayıp onların dertleri üzerinden, siyasetin çözüm üretmesinin önüne geçen bir siyaset dilinin ortadan kalkması için bu kararı aldık. Dolaşmaya başladık" ifadelerini kullandı.

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