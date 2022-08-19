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Meral Akşener Zeytinburnu'nda esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Zeytinburnu'nda esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
Meral Akşener Zeytinburnu'nda esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Zeytinburnu'nda esnaf ziyareti yaptı. Zeytinburnu sokaklarında gezen Akşener, esnaflarla konuştu. Akşener istekleri kırmayarak vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Ziyarette sonunda konuşma yapan Meral Akşener, "Günü geldiğinde oylarınızı vereceksiniz. Burada elbette hepimizi tartın. Bu tartıyı hangi parti, hangi siyasetçi bizim derdimizle ilgilenip, hangi çözümleri oluşturuyor, hangi çözüm daha iyi bunun üzerinden tartın ve ona göre oyunuzu verin. Şuculuk, buculuk üzerinden oy vermeye kalkarsanız çırak çıkıyorsunuz kazık yiyorsunuz. Hakkınızı oculukla, buculukla gasp ediyorlar. Sizi yün yumaklarıyla meşgul ediyorlar. Karşınızda duran bu kadını senelerdir bu bölge tanır. Yahu Zeytinburnu'nun orta yerinde ben PKK'lıyım ama Diyarbakır'a, Mardin'e ve Batman'a gittiğimde de faili meçhulcüyum. Arkadaş ben neyim ya, ben hangisiyim karar verin, ben kimim" diye konuştu.

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