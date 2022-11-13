Meral Akşener’den Taksim’deki patlamaya ilişkin açıklama

Ankara'da esnaf buluşmasına katılan Meral Akşener, Taksim’de meydana gelen patlama ile ilgili, "Milletimizin ve ailelerinin başı sağ olsun. Yaralılarımıza da şifa diliyorum" dedi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde bugün saat 16.20 sıralarında meydana gelen patlama, büyük panik yarattı.

Öte yandan İyi Parti Lideri Meral Akşener, Ankara’nın Altındağ ilçesinde esnaf buluşmasına katıldı.

Akşener, program öncesi İstanbul Taksim’de meydana gelen patlama ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Milletimizin ve ailelerinin başı sağ olsun"

İHA'nın haberine göre; acı bir günde beraber olduklarını dile getiren Akşener, "Terör saldırısı üzerinden şehit edilmiş hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin ve ailelerinin başı sağ olsun.

Yaralılarımıza da şifa diliyorum. Bu alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. En kısa sürede faillerinin bulunması için ne gerekiyorsa yapılmasına yardımcı olmak isteriz. Bunun da takipçisi olacağız. Arkadaşlarımızı görevlendirdik." ifadelerini kullandı.