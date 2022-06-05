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Mercedes, dünya çapında yaklaşık 1 milyon aracını geri çağıracak

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz’in, fren sistemini etkiyebilecek bir sorun nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 1 milyon aracını geri çağıracağı bildirildi.
Mercedes, dünya çapında yaklaşık 1 milyon aracını geri çağıracak


Mercedes-Benz tarafından yapılan açıklamada, 2004-2015 yıllarında üretilen ML, GL ve R-Class serilerinde (SUV) “fren güçlendiricinin işlevinin” “korozyondan etkilenebileceği belirtildi.

Açıklamada, potansiyel olarak etkilenen araçların sahipleriyle iletişime geçilerek, araçların hemen geri çağırmaya başlanacağı belirtildi.

Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi'ne (KBA) göre, Mercedes-Benz, 70 bini Almanya'da olmak üzere dünya çapında 993 bin 407 aracını geri çağıracak.

KBA’dan yapılan açıklamada, Mercedes-Benz’in söz konusu araçlarında korozyonun en kötü durumda, fren pedalı ile fren sistemi arasındaki bağlantının kesilmesine yol açabileceği belirtildi.

Açıklamada, "Sonuç olarak, ayak freni çalışamaz duruma gelebilir.” ifadesi kullanıldı.

Alman basınında yer alan haberlerde ise söz konusu araçlarda yüksek korozyon durumunda özellikle güçlü veya sert bir frenlemenin fren servosunda mekanik hasara yol açmasının mümkün olabileceği, bu nedenle fren pedalı ile fren sistemi arasındaki bağlantının kopabileceği ve ayak freninin çalışmayabileceği belirtildi.

Bu arada, Mercedes-Benz, 13 Mayıs’ta ABD’de 2006'dan 2012 model yıllarına kadar belirli ML, GL ve R-Class araçlarını nadir durumlarda sert frenlemenin hidroforda mekanik hasara yol açabileceği ve araçların fren pedalıyla durdurulmasının mümkün olamayabileceği gerekçesiyle 292 binden fazla aracını geri çağırma kararı almıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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