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Merdiven altı kırtasiye ürünlerine dikkat: Kanser riski bile var

Uzmanı Doktor Zümrüt Kocabey Sütçü, "merdiven altı" kırtasiye ürünlerinin, kanser dahil birçok ciddi sağlık sorununa neden olabileceğini belirterek "Özellikle renkli kokulu silgiler, kalemler olsun çocukların elle teması, koklaması bile tehlikeli" dedi.
Merdiven altı kırtasiye ürünlerine dikkat: Kanser riski bile var

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Doktor  Zümrüt Kocabey Sütçü, standartlara uyulmadan üretilen "merdiven altı" tabir edilen kırtasiye ürünlerinin, kanser dahil birçok ciddi sağlık sorununa neden olabileceğini söyledi. 

Sütçü "Kırtasiye ürünlerinin içerisinde bulunan fitalatlar kanserojen diye geçiyor. Bunlar uzun vadede belki bir miktar genetik yatkınlık, belki biraz çevresel faktörler, biraz da bunları tüketmiş olması etkiliyor. Kanser dediğimiz şeyi basamak basamak ilerliyor. Biri diğerini tetikliyor. Biz çok sık hormonal bozukluklar ile karşılaşıyoruz. Özellikle erken ergenlik. Çok küçük yaşlarda erken kıllanma, erken meme gelişimi oluyor. İnsülin direnci, diyabet riski, bunlar her sağlıklı çocukta risk faktörü oluşturuyor. Herhangi altta yatan zeminde sorun olmasa bile bunlara uzun süre maruz kalan çocuklara poliklinikte çok sık karşılaşmaktayız" dedi.

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"KATKI MADDESİNDE KANSEROJEN OLDUĞUNU BİLİYORUZ" 

Plastiğin esnekliğini arttırmak için kullanılan fitalatların kanserojen özelliğe sahip kimyasallar olduğuna işaret eden Sütçü, "Özellikle zaten renkli şeyler konusunda aileleri uyarıyoruz. Özellikle renkli kokulu silgiler, kalemler olsun çocukların elle teması, koklaması bile tehlikeli. Alerji ve hormonal bozukluklar da yapabiliyor.  Katkı maddesi olan ürünlere karşı aileleri uyarıyoruz, bunlar endokrin bozucu olarak bildiğimiz kanıtlanmış yapılan çok sayıda çalışmayla hem kanserojen olduğu hem endokrin bozucular olarak bizim çok iyi bildiğimiz ürünler. Bu nedenle aileleri uyarıyoruz çünkü bunlar içeriyor. Uzunca gidelim derken sağlık tehdit edici olduğu için dikkat etmeliyiz" diye konuştu.

 

 

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