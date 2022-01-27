Merdivenden düştü, cebindeki telefondan duman yükselince panik yaşadı

Güngören’de, buz tutan merdivenlerden inerken ayağı kayan kişi düştü. Düşen kişinin arka cebindeki telefondan dumanlar yükseldi. Panikleyen kişinin o anları kameralara yansıdı.
27 Ocak 2022 Perşembe 14:12
Olay, dün saat 08.50 sıralarında Güngören Merter Mahallesinde yaşandı.
Yoğun kar yağışının ardından buz tutan merdivenden inen bir kişi, kayarak düştü. Düşen kişinin arka cebinde bulunan telefondan dumanlar yükseldi. Ayağa kalkınca telefonu cebinden çıkaran, panikle yere attı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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