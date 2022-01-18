  • BIST 2.081,25
  • Altın 783.35207
  • Dolar 13.5535
  • Euro 15.4563
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 0 °C
»

Meriç Deltası 40 bin su kuşunu ağırlıyor

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından Meriç Deltası'nda yaklaşık 40 bin su kuşunun yaşadığı belirlendi.
Meriç Deltası 40 bin su kuşunu ağırlıyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Edirne Şubesi ekiplerince, 2022 yılı Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS) tamamlandı.

DKMP 1. Bölge Müdürlüğü ve Şube Müdürlüğü teknik personellerinin İpsala ve Enez arasında bulunan Meriç Deltası'nda yaptığı çalışmalarda, su kuşlarının üreme ve beslenme alanları göller, sazlıklar, çayırlıklar, çeltik alanları, söğüt ve ılgınlar gözlemlendi.

Sayımda küçük kuğu, ötücü kuğu, sessiz kuğu, flamingo ve pelikan türleri tespit edildi.

İncelemede, birçok kuş türünün yaşam alanı olan Gala Gölü'nün de içerisinde yer aldığı Meriç Deltası'nda yaklaşık 40 bin su kuşunun yaşadığı belirlendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti17 Ocak 2022 Pazartesi 18:15
  • Evinin ikinci kat balkonundan düşen kadın öldü17 Ocak 2022 Pazartesi 17:19
  • Tire'de, kömür ocağında zehirlenen 2 madenciden 1'i hayatını kaybetti17 Ocak 2022 Pazartesi 17:18
  • 3 bacaklı doğan oğlak yaşama tutundu17 Ocak 2022 Pazartesi 11:55
  • İDO'nun bazı seferleri iptal edildi17 Ocak 2022 Pazartesi 09:44
  • Meteoroloji saat verip uyardı: Kar ve sağanak yeniden geliyor!17 Ocak 2022 Pazartesi 09:35
  • Ümraniye'de kaza yapan alkollü sürücü yaralandı16 Ocak 2022 Pazar 23:27
  • Almanya’da DİTİB’e bağlı Fatih Camisi kundaklandı16 Ocak 2022 Pazar 22:06
  • Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı16 Ocak 2022 Pazar 21:36
  • Engelli gencin tezgahındaki malzemeler çalındı16 Ocak 2022 Pazar 21:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti