Meriç-Ergene Havzası için taşkın risk haritası oluşturulacak

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Meriç-Ergene Havzası'nda taşkın riski taşıyan alanların belirlenerek, tehlike ve risk haritalarının hazırlanacağını bildirdi.

Tiryaki, JW Marriott Otel'de düzenlenen Meriç-Ergene Havzası Taşkın Risk Yönetim Planı Hazırlanması İçin Teknik Destek Projesi'nin açılış etkinliğine katıldı.

Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını belirten Tiryaki, ülkede gelecek nesillere sağlıklı ve yeterli su bırakılabilmesi için kaynakların çok iyi korunup akılcı kullanılması gerektiğini söyledi.

Veysel Tiryaki, iklim değişikliğinin etkilerinin giderek daha fazla hissedileceğine dikkati çekerek, Türkiye'nin de bu etkilerden en çok etkilenecek yüksek risk grubu ülkeler arasında kabul edildiğini vurguladı.

İklim değişikliğinin en büyük etkisinin su kaynakları üzerinde olacağına işaret eden Tiryaki, "Türkiye'nin ikliminde de küresel değişikliklere benzer değişiklikler gözlenmektedir. 21. yüzyılda ülkemizde daha sık daha şiddetli ve uzun süreli kuraklıklar, sıcak hava dalgaları, su kaynaklarında bozulmanın ortaya çıkması beklenmektedir. Ülkemiz iklim değişikliklerinden bu derece olumsuz etkileneceğinden bu etkileri en aza indirgeyebilmek, hatta fırsata çevirebilmek için Bakanlık olarak bütüncül bir yaklaşımla su yönetimini ele almaktayız." dedi.

Erken uyarı sistemi kurulacak

Tiryaki, Meriç-Ergene Havzası Taşkın Risk Yönetim Planı Hazırlanması İçin Teknik Destek Projesi'nin Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye finansörlüğünde taşkın yönetimi konusunda ülkedeki önemli projelerden biri olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle son yıllarda iklim değişikliği nedeniyle sıklığı ve şiddeti oldukça fazla artan taşkınlar sebebiyle can ve mal kayıpları da son yıllarda artmıştır. Bu sebeple, Bakanlığımız tarafından 2011'den itibaren taşkın yönetim planları hazırlanmaya başlanmıştır. Meriç-Ergene Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan'ı kapsayan sınır aşan bir havzadır. Ülkemizin bu havzada olması ve zaman zaman ciddi taşınmalar yaşanması sebebiyle projenin önemi hepimiz tarafından bilinmektedir. Proje kapsamında Meriç-Ergene Havzası'nda taşkın riski taşıyan alanlar belirlenecek, taşkın tehlike haritaları ve taşkın risk haritaları hazırlanacak ve akabinde riskin bertaraf edilmesi maksadıyla tedbirler belirlenebilecektir. Ayrıca, Taşkın Tahmin Erken Uyarı Sistemi kurulacak olup, bu sayede taşkından kaynaklı can kaybının olmaması, mal kaybının ise en asgari düzeye indirilmesi, beklenen en önemli hedefler arasındadır."

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen de projenin martta başladığını ve 36 ay süreceğini belirterek, Türkiye'de taşkın yönetimi mevzuatının, AB ile uyumlu hale getirildiğini aktardı.

Açılış konuşmalarının ardından Meriç-Ergene Havzası Taşkın Yönetim Planı'na ilişkin gerçekleştirilecek çalışmalar paylaşıldı.