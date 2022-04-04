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Merkel, Ukrayna’nın 2008’de NATO’ya alınmama kararını savundu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in eleştirdiği Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel, 2008 yılında Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmemesine ilişkin kararını savundu.
Merkel, Ukrayna’nın 2008’de NATO’ya alınmama kararını savundu

Merkel’in ofisinden Bild gazetesine yapılan açıklamada, Merkel’in Bükreş'teki 2008 NATO Zirvesi ile bağlantılı aldığı kararlarının arkasında durduğu belirtildi.

Angela Merkel'in Rusya’nın başlattığı Ukrayna’daki savaşı sona erdirmeye yönelik çabaları desteklediği aktarılan açıklamada, "Eski Şansölye, Buça'da ve Ukrayna'nın diğer yerlerinde görünür hale gelen vahşet karşısında Alman hükümetinin ve uluslararası toplumun Ukrayna'nın yanında yer alınması ve barbarlığın ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının sona erdirilmesi yönündeki tüm çabalara tam destek veriyor." ifadesi kullanıldı.

Vladimir Zelenskiy, dün yayımladığı video mesajında, Merkel ve eksi Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'i, Rus askerlerinden kurtarılan Buça'yı ziyaret etmeye ve 14 yıl Rusya’ya taviz verme politikasının nelere yol açtığını görmeye davet etmişti.

Söz konusu NATO Zirvesi'nde Ukrayna'ya üyelik sözü verildiği, ancak daha sonra Rusya ile sorun yaşanmaması için geri adım atıldığı, bu konuda Merkel ve Sarkozy’nin diğer NATO ortaklarının hızlı katılım taleplerini engellediği ifade ediliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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