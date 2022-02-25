Merkel'den Rusya'ya Ukrayna tepkisi

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgali kınayarak, "Soğuk Savaş sonrası Avrupa tarihinde bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Ukrayna'ya başlatılan işşgal girşimine tepki gösterdi.

Ukrayna'ya karşı Moskova tarafından başlatılan işgali "Uluslararası hukukun bariz ihlalinin hiçbir haklı gerekçesi yoktur, bunu mümkün olan en güçlü şekilde kınıyorum" sözleriyle eleştiren Merkel, yaşananları, "Rusya'nın açtığı savaşı, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra Avrupa tarihinde geniş kapsamlı bir dönüm noktasına işaret ediyor" dedi.