  • BIST 2.447,37
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.3267
  • Euro 17.4789
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 26 °C
»

Merkez Av Komisyonu, 2022-2023 dönemi için avlanma bölgelerini ve türleri belirledi

Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Av Komisyonunun 2022-2023 dönemine ilişkin kararları, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Merkez Av Komisyonu, 2022-2023 dönemi için avlanma bölgelerini ve türleri belirledi

Buna göre, yaban hayvanlarının biyolojik gelişimlerinde iklimsel olarak oluşan bölgesel farklılıklar dikkate alınarak avlanma bölgeleri, türler, avlanma süreleri ve limitleri belirlendi.

Bıldırcın ve üveyik avı, Ege, Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz, Marmara, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz bölgelerinde 20 Ağustos'ta başlayacak.

Aynı bölgelerde (bazı iller hariç) kum kekliği, kınalı keklik ve çil keklik avı ise 15 Eylül 2022- 8 Ocak 2023 arasında yapılabilecek.

Söz konusu bölgelerde, sakar meke, sakarca, yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, Macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk, elmabaş patka, çıkrıkçın, su çulluğu, kaya güvercini, tahtalı, karatavuk, öter ardıç, kaşıkgaga ve çulluk avı ise 15 Ekim'de başlayacak ve 5 Mart 2023'te sona erecek.

Alakarga, küçük karga, ekin kargası, leş kargası, karabatak ve saksağan avı 20 Ağustos başlayacak ve 5 Mart 2023 kadar devam edecek.

Yaban tavşanı, ada tavşanı ve tilki avı 15 Ekim 2022- 8 Ocak 2023, yaban domuzu ve çakal avı ise 20 Ağustos 2022-19 Şubat 2023 arasında yapılabilecek.

Bir avcı gün içerisinde, 10'dan fazla bıldırcın, 3'er adetten fazla üveyik, kara tavuk, öter ardıç, sakarca ve karabatak, 4'ten fazla tahtalı, 6'dan fazla kaya güvercini, 5'ten fazla çulluk, 15'ten fazla saksağan, 4'ten fazla sakar meke avlayamayacak.

Söz konusu süreler içinde çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) avlanmak serbest olacak. Yaban domuzu avı salı günü de yapılabilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi27 Mayıs 2022 Cuma 14:34
  • Sonbahar ve kış yağışları Ege'deki barajların su seviyesini korudu27 Mayıs 2022 Cuma 14:05
  • Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, Romen ve Polonyalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi27 Mayıs 2022 Cuma 13:30
  • Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya açıklaması: Makedonya örneğiyle anlattı27 Mayıs 2022 Cuma 13:28
  • Konya'da firari 100 hükümlü yakalandı27 Mayıs 2022 Cuma 12:54
  • TÜBİTAK 612 personel alacak27 Mayıs 2022 Cuma 12:41
  • İçişleri Bakanlığı duyurdu: Müsilaj operasyonunda yeni gelişme!27 Mayıs 2022 Cuma 12:37
  • Bakan Özer'de öğretmenlere izin açıklaması27 Mayıs 2022 Cuma 12:37
  • Çavuşoğlu: Terörün her türü ile mücadele edilmesine yönelik kararlılık yeni stratejik konseptte yer almalı27 Mayıs 2022 Cuma 12:36
  • Yunanistan'ın sınır dışı ettiği FETÖ hükümlüsü eski hakim tutuklandı27 Mayıs 2022 Cuma 11:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti