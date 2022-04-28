  • BIST 2.476,97
  • Altın 895.744
  • Dolar 14.7761
  • Euro 15.6065
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 17 °C
»

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan önemli açıklamalar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2022-II"nin tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıda önemli açıklamalarda bulunuyor.
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan önemli açıklamalar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Arz ve tedarik sorunları henüz düzelme eğilimine girmedi. Ticaret ortaklarımızdaki büyüme beklentileri aşağı yönlü güncellenmekte. Dünyada manşet ve çekirdek enflasyon yüksek seviyelere ulaştı.

Büyümeye en büyük katkı sanayi ve hizmetlerden geldi. Ekonomik faaliyetlerde iyileşme eğilimi devam ediyor. İlk çeyrek verileri iktisadi faaliyetteki kompozisyonun iyileşmekte olduğuna işaret etmekte. Yatırım harcamaları güçlü bir artış eğiliminde.

İlk enflasyon raporunda 2022 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 23.2’ye yükseltmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yurt içi piyasalar, Merkez Bankası'nın açıklayacağı Enflasyon Raporu'na odaklandı28 Nisan 2022 Perşembe 09:32
  • Japon otomobil üreticilerinin 2021 mali yılı ülke içi üretimi düştü28 Nisan 2022 Perşembe 09:32
  • Dolarda son durum28 Nisan 2022 Perşembe 09:26
  • Toyota'nın ülke içi üretimi son 45 yılın en düşük seviyesinde27 Nisan 2022 Çarşamba 13:38
  • Rekabet Kurumu'ndan yem üretimi yapan 4 şirkete ceza27 Nisan 2022 Çarşamba 12:36
  • Avustralya’da enflasyon son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı27 Nisan 2022 Çarşamba 12:32
  • Almanya ve Avusturya'dan Rusya'nın doğal gazda yeni ödeme sistemine 'yeşil ışık'27 Nisan 2022 Çarşamba 12:31
  • Akkuyu NGS'de kıyı tesislerinin inşasında bir aşama daha tamamlandı27 Nisan 2022 Çarşamba 12:31
  • Rekabet Kurumu 2021'de en fazla cezayı gıda endüstrisine kesti27 Nisan 2022 Çarşamba 12:30
  • Petrol ve gaz ticaretinin trafiği değişiyor27 Nisan 2022 Çarşamba 12:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti