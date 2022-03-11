Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ve profesyonelleri ile yaptığı Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 40,47’ye yükseldi