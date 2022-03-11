Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 34,06 iken, bu anket döneminde yüzde 40,47’ye yükseldi.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 24,83’te yüzde 26,43’e yükseldi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 15,42’den yüzde 17,03’e yükseldi.
Katılımcıların cari yıl sonu Dolar/TL beklentisi 16,04 TL’den 16,68 TL’ye yükseldi.
Ankette 2022 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,7’den yüzde 3,4’e geriledi.
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