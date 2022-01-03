Merkez Bankası dördüncü müdahalenin miktarını açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 13 Aralık tarihinde yaptığı doğrudan müdahalesinde döviz satım tutarının 3,12 milyar dolar olduğunu açıkladı.

TCMB, 1 Aralık tarihinde yaptığı ilk müdahalede 844 milyon dolar, 3 Aralık tarihinde yaptığı ikinci müdahalede 504 milyon dolar ve 10 Aralık tarihinde yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattığını açıklamıştı.

Böylece 1, 3, 10 ve Aralık tarihlerindeki üç müdahalede toplam satış 5 milyar 155 milyon dolar oldu.

TCMB, Aralık ayında 1 Aralık, 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık ve 17 Aralık olmak üzere toplam 5 doğrudan satış müdahalesinde bulunmuştu.

TCMB, yaptığı tüm müdahaleleri, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" açıklaması ile duyurmuştu.

TCMB, doğrudan müdahalelerinin 15 işgünü sonrasında satım miktarını açıklıyor.