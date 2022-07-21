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Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor

Temmuz ayı Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı bugün açıklanıyor. Para Politikası Kurulu'nun (PPK) Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanması sonrası faiz kararı ve faiz karar metni belli olacak.
Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor

Yurt içinde bugün tüm gözler Temmuz 2022 Merkez Bankası faiz kararı için gelecek açıklamalarda olacak. Yılın 7. faiz kararı ile Merkez Bankası, faiz karar metni ile piyasalara yön verecek.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?

PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı için 21 Temmuz bugün saat 14:00'de son dakika açıklamada bulunacak. Faiz kararı ile birlikte faiz karar metni gelecek dönemin para politikasına ilişkin sinyaller barındırdığından önem arz ediyor.

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