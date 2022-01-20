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Merkez Bankası faiz kararı öncesi dolarda son durum

Dolar Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı güne 13.46 liradan başladı
Merkez Bankası faiz kararı öncesi dolarda son durum

Dün dolar 13.60 liranın üzerini görmüş, piyasa kapanışına doğru ise yeniden 13.50 liranın altına gerilemişti.

Dolar yeni güne ise 13.46 liradan başladı.

Bugün piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararında olacak.

Toplantıya ilişkin beklenti anketlerinde ekonomist ve kurumların ezici çoğunluğu bugün faizin sabit bırakılmasını beklediğini bildirdi.

Analistler bu beklentinin aksine yeni bir faiz indirimi gelmesi durumunda kurda yükseliş yaşanabileceğini belirtti.

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