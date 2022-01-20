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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2022 yılının ilk faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası faizi sabit bıraktı. Merkez Bankası'nın politika faizi yüzde 14 seviyesinde.
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 14'te sabit tuttu.

TCMB açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Kurul, enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. TCMB'nin tüm politika araçlarında Türk lirasını öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, cari işlemler dengesinin 2022'de fazla vermesi öngörülmektedir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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