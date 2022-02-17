  • BIST 2.039,60
  • Altın 825.149
  • Dolar 13.6154
  • Euro 15.487
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 1 °C
»

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2022 yılının ikinci faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası, politika faizi yüzde 14 seviyesinde sabit bıraktı.
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 14'te sabit tuttu.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda şu başlıklara yer verildi:

"Enflasyondaki yükselişte ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumları, emtia fiyatlarındaki artışlar ve tedarik süreçlerindeki aksaklıklar etkili olmaktadır.

Kurul, enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir.

(Cari işlemler dengesindeki iyileşmenin devam etmesi) Kurul, bu hedefe ulaşmak için uzun vadeli TL yatırım kredilerinin önemli bir rol oynayacağını değerlendirmektedir."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Geçen yıl yabancılar Türkiye genelinde 70 ilden konut aldı17 Şubat 2022 Perşembe 11:37
  • TPAO 'yılın arama şirketi' ödülünü aldı17 Şubat 2022 Perşembe 11:37
  • Karma yem fiyatlarındaki yüzde 12'lik indirimin et fiyatlarına da yansıması bekleniyor17 Şubat 2022 Perşembe 11:36
  • MASAK'tan 4 kripto varlık hizmet sağlayıcısına idari para cezası17 Şubat 2022 Perşembe 10:43
  • Kısa vadeli dış borç stoku geçen yılın aralık ayında 125,6 milyar dolar oldu17 Şubat 2022 Perşembe 10:29
  • Borsa güne yükselişle başladı17 Şubat 2022 Perşembe 10:11
  • Yurt içi piyasalar TCMB'nin faiz kararını bekliyor17 Şubat 2022 Perşembe 09:11
  • Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için süre uzatıldı17 Şubat 2022 Perşembe 09:11
  • 3 kamu bankasından 48,6 milyar liralık sermaye artırımı hamlesi16 Şubat 2022 Çarşamba 14:37
  • AB Rusya'nın gazı kesmesi halinde bu kışı geçirebilecek durumda16 Şubat 2022 Çarşamba 13:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti