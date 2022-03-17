Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası faizi yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK sonrası merakla beklenen faiz kararını duyurdu.

Merkez Bankası politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu.

Yapılan bütün anketlerde politika faizlerinde bir değişikli beklenmiyordu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2021 yılını, eylül ayında başladığı seri faiz indirimleriyle kapatmıştı. Merkez Bankası eylül ayında 100 baz puan, ekim ayında 200 baz puan, kasım ayında ise 100 baz puan, aralık ayında ise 100 baz puanlık faiz indirimi yapmıştı. Böylece 4 ayda toplamda 500 baz puanlık indirimle faiz yüzde 14'e çekilmişti.