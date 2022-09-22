  • BIST 3.259,56
  • Altın 979.754
  • Dolar 18.3602
  • Euro 18.1493
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 13 °C
»

Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını saat 14.00'te açıklayacak. Banka geçen ayki toplantıda, sürpriz bir kararla politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 13 seviyesine çekmişti.
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak. Saat 14.00'te de faiz kararı açıklanacak.

Banka, bir önceki toplantıda politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 13 seviyesine çekmişti.

PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, politika faizinin yüzde 13'te kalması bekleniyor.

FED FAİZ ARTIRDI

Amerikan Merkez Bankası (FED) dün akşam politika faizini 75 baz puan daha artırdı. ABD'de faiz 3.00-3.25 bandına yükselmiş oldu.

FED üst üste beşinci kez faiz artırımına giderken, ekonomistler kasım ayında 50 baz puanlık bir artış daha bekliyor.

FED Başkanı Powell, karar sonrası yaptığı açıklamada, faiz artırım hızının verilere bağlı olacağını söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fahiş fiyatlara ‘yasal’ müdahale geliyor21 Eylül 2022 Çarşamba 13:40
  • Tüm gözler Merkez Bankalarına çevrildi21 Eylül 2022 Çarşamba 09:27
  • ABD'den benzin fiyatlarını düşürecek yeni hamle20 Eylül 2022 Salı 14:05
  • Bakan Yanık: 6 milyar 907 milyon TL hesaplara aktardık20 Eylül 2022 Salı 12:42
  • Bandırma Balık Hali'nde palamut bolluğu yaşanıyor20 Eylül 2022 Salı 11:24
  • Brent petrolde fiyat düştü: Motorine indirim geldi20 Eylül 2022 Salı 09:45
  • Türkiye’nin en ucuz salkım domatesi Aziziye’de19 Eylül 2022 Pazartesi 23:28
  • Brent petrolün varil fiyatı 89 doların altına düştü19 Eylül 2022 Pazartesi 16:30
  • Brent petrolün varil fiyatı 91,31 dolar19 Eylül 2022 Pazartesi 10:53
  • Almanya savunma bütçesine GSYH'nin yüzde 2'sini ayıracak17 Eylül 2022 Cumartesi 16:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti