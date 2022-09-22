Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını saat 14.00'te açıklayacak. Banka geçen ayki toplantıda, sürpriz bir kararla politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 13 seviyesine çekmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak. Saat 14.00'te de faiz kararı açıklanacak.

Banka, bir önceki toplantıda politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 13 seviyesine çekmişti.

PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, politika faizinin yüzde 13'te kalması bekleniyor.

FED FAİZ ARTIRDI

Amerikan Merkez Bankası (FED) dün akşam politika faizini 75 baz puan daha artırdı. ABD'de faiz 3.00-3.25 bandına yükselmiş oldu.

FED üst üste beşinci kez faiz artırımına giderken, ekonomistler kasım ayında 50 baz puanlık bir artış daha bekliyor.

FED Başkanı Powell, karar sonrası yaptığı açıklamada, faiz artırım hızının verilere bağlı olacağını söyledi.