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Merkez Bankası politika faizini yüzde 13'e indirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 14'ten yüzde 13'e indirdi.
Merkez Bankası politika faizini yüzde 13'e indirdi

TCMB'den yapılan açıklamada, "Son dönemde belirgin şekilde açılan politika-kredi faizi makasının parasal aktarımın etkinliğini azalttığı değerlendirilmektedir." denildi.

"Kurul, makroihtiyati politika setini, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarla daha da güçlendirmeye karar vermiştir." ifadesi kullanılan açıklamada, "Sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olması önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, "Kurul, mevcut görünüm altında güncellenen politika faiz düzeyinin yeterli olduğunu değerlendirmiştir." denildi.

AA

 

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