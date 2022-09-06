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Merkez Bankası, reel efektif döviz kuru endeksini açıkladı

Reel efektif döviz kuru endeksi, Ağustos ayında 1,05 puan düştü.
Merkez Bankası, reel efektif döviz kuru endeksini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 2022 yılı Ağustos ayı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında bir önceki aya kıyasla 1,05 puan azalarak 52,84'e indi.

Endeks, bir önceki ayda 53,89 seviyesinde gerçekleşmişti.

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