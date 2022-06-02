  • BIST 2.595,83
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.4726
  • Euro 17.6724
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 28 °C
»

Merkez Bankası rezervleri 103 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 27 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 636 milyon dolar artarak 102 milyar 897 milyon dolara yükseldi.
Merkez Bankası rezervleri 103 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 27 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 636 milyon dolar artarak 102 milyar 897 milyon dolara yükseldi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 27 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 274 milyon dolar artışla 61 milyar 285 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 20 Mayıs'ta 60 milyar 11 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 361 milyon dolar yükselerek 40 milyar 250 milyon dolardan 41 milyar 611 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 27 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 636 milyon dolar artarak 100 milyar 261 milyon dolardan 102 milyar 897 milyon dolara yükseldi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa Birliği'nde ÜFE yüzde 37 yükseldi02 Haziran 2022 Perşembe 12:47
  • Zonguldak'ta müşteriler satın alacakları çilekleri kendileri topluyor02 Haziran 2022 Perşembe 12:47
  • ODD, otomobil ve hafif ticari araç pazarı mayıs verilerini açıkladı02 Haziran 2022 Perşembe 12:46
  • Rekabet Kurulundan yumurta üreticilerine soruşturma02 Haziran 2022 Perşembe 11:16
  • Doğal gaz ithalatı martta yüzde 6,6 arttı02 Haziran 2022 Perşembe 11:15
  • Rekabet Kurumu yumurta sektörüne soruşturma başlattı02 Haziran 2022 Perşembe 10:26
  • Borsa güne yükselişle başladı02 Haziran 2022 Perşembe 10:18
  • Elektrikli araç şarj ağı işletmeci lisansı alan ilk şirketler belli oldu02 Haziran 2022 Perşembe 09:41
  • JPMorgan Üst Yöneticisinden yatırımcılara ekonomik 'kasırgaya hazırlanın' uyarısı02 Haziran 2022 Perşembe 09:40
  • Dolar ve Euro'da son durum02 Haziran 2022 Perşembe 09:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti