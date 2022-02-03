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Merkez Bankası rezervleri 110,2 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 28 Ocak haftasında 400 milyon dolar artarak 110 milyar 214 milyon dolara yükseldi.
Merkez Bankası rezervleri 110,2 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 28 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 840 milyon dolar artışla 71 milyar 636 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 21 Ocak'ta 70 milyar 796 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 441 milyon dolar azalarak 39 milyar 18 milyon dolardan 38 milyar 577 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 28 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 400 milyon dolar artarak 109 milyar 814 milyon dolardan 110 milyar 214 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih    Altın Rezervleri    Brüt Döviz Rezervleri    Toplam Rezervler
29.01.2021    42.169    53.367    95.536
26.02.2021    40.719    54.495    95.214
26.03.2021    39.746    50.894    90.640
30.04.2021    40.936    46.915    87.851
28.05.2021    43.884    48.721    92.605
25.06.2021    40.918    59.240    100.158
30.07.2021    41.592    64.128    105.721
27.08.2021    40.308    77.956    118.265
24.09.2021    39.205    82.840    122.044
28.10.2021    39.679    84.105    123.463
26.11.2021    39.122    87.024    126.146
3.12.2021    39.018    85.008    124.026
10.12.2021    38.737    84.153    122.891
17.12.2021    38.507    78.367    116.874
24.12.2021    38.371    72.555    110.926
31.12.2021    38.489    72.564    111.052
7.01.2022    38.456    70.989    109.445
14.01.2022    38.847    70.702    109.549
21.01.2022    39.018    70.796    109.814
28.01.2022    38.577    71.636    110.214
28.01.202

Kaynak: Haber Kaynağı
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