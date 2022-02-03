Merkez Bankası rezervleri 110,2 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 28 Ocak haftasında 400 milyon dolar artarak 110 milyar 214 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 28 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 840 milyon dolar artışla 71 milyar 636 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 21 Ocak'ta 70 milyar 796 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 441 milyon dolar azalarak 39 milyar 18 milyon dolardan 38 milyar 577 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 28 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 400 milyon dolar artarak 109 milyar 814 milyon dolardan 110 milyar 214 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler

29.01.2021 42.169 53.367 95.536

26.02.2021 40.719 54.495 95.214

26.03.2021 39.746 50.894 90.640

30.04.2021 40.936 46.915 87.851

28.05.2021 43.884 48.721 92.605

25.06.2021 40.918 59.240 100.158

30.07.2021 41.592 64.128 105.721

27.08.2021 40.308 77.956 118.265

24.09.2021 39.205 82.840 122.044

28.10.2021 39.679 84.105 123.463

26.11.2021 39.122 87.024 126.146

3.12.2021 39.018 85.008 124.026

10.12.2021 38.737 84.153 122.891

17.12.2021 38.507 78.367 116.874

24.12.2021 38.371 72.555 110.926

31.12.2021 38.489 72.564 111.052

7.01.2022 38.456 70.989 109.445

14.01.2022 38.847 70.702 109.549

21.01.2022 39.018 70.796 109.814

28.01.2022 38.577 71.636 110.214

28.01.202