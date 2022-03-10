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Merkez Bankası rezervleri 110,3 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 4 Mart haftasında 2 milyar 883 milyon dolar azalarak 110 milyar 261 milyon dolara geriledi.
Merkez Bankası rezervleri 110,3 milyar dolar oldu

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 4 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 20 milyon dolar azalışla 68 milyar 180 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 25 Şubat'ta 70 milyar 200 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 863 milyon dolar azalarak 42 milyar 944 milyon dolardan 42 milyar 81 milyon dolara düştü.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 4 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 883 milyon dolar azalarak 113 milyar 144 milyon dolardan 110 milyar 261 milyon dolara indi.

Tarih      Altın      Brüt Döviz  Toplam Rezervler

29.01.2021          42.169   53.367   95.536

26.02.2021          40.719   54.495   95.214

26.03.2021          39.746   50.894   90.640

30.04.2021          40.936   46.915   87.851

28.05.2021          43.884   48.721   92.605

25.06.2021          40.918   59.240   100.158

30.07.2021          41.592   64.128   105.721

27.08.2021          40.308   77.956   118.265

24.09.2021          39.205   82.840   122.044

28.10.2021          39.679   84.105   123.463

26.11.2021          39.122   87.024   126.146

31.12.2021          38.489   72.564   111.052

28.01.2022          38.577   71.636   110.214

04.02.2022          38.939   75.716   114.656

11.02.2022          39.732   75.116   114.848

18.02.2022          41.229   72.782   114.011

25.02.2022          42.944   70.200   113.144

04.03.2022          42.081   68.180   110.261

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