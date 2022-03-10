Merkez Bankası rezervleri 110,3 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 4 Mart haftasında 2 milyar 883 milyon dolar azalarak 110 milyar 261 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 4 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 20 milyon dolar azalışla 68 milyar 180 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 25 Şubat'ta 70 milyar 200 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 863 milyon dolar azalarak 42 milyar 944 milyon dolardan 42 milyar 81 milyon dolara düştü.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 4 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 883 milyon dolar azalarak 113 milyar 144 milyon dolardan 110 milyar 261 milyon dolara indi.

Tarih Altın Brüt Döviz Toplam Rezervler

29.01.2021 42.169 53.367 95.536

26.02.2021 40.719 54.495 95.214

26.03.2021 39.746 50.894 90.640

30.04.2021 40.936 46.915 87.851

28.05.2021 43.884 48.721 92.605

25.06.2021 40.918 59.240 100.158

30.07.2021 41.592 64.128 105.721

27.08.2021 40.308 77.956 118.265

24.09.2021 39.205 82.840 122.044

28.10.2021 39.679 84.105 123.463

26.11.2021 39.122 87.024 126.146

31.12.2021 38.489 72.564 111.052

28.01.2022 38.577 71.636 110.214

04.02.2022 38.939 75.716 114.656

11.02.2022 39.732 75.116 114.848

18.02.2022 41.229 72.782 114.011

25.02.2022 42.944 70.200 113.144

04.03.2022 42.081 68.180 110.261