  • BIST 2.015,51
  • Altın 878.96
  • Dolar 14.1392
  • Euro 15.6909
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 0 °C
»

Merkez Bankası rezervleri 113,1 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 25 Şubat haftasında 867 milyon dolar azalarak 113 milyar 144 milyon dolara geriledi.
Merkez Bankası rezervleri 113,1 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 25 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 582 milyon dolar azalışla 70 milyar 200 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 18 Şubat'ta 72 milyar 782 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 715 milyon dolar artarak 41 milyar 229 milyon dolardan 42 milyar 944 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 25 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 867 milyon dolar azalarak 114 milyar 11 milyon dolardan 113 milyar 144 milyon dolara indi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Enflasyon rakamları açıklandı03 Mart 2022 Perşembe 10:03
  • Emtia fırtınası dinmek bilmiyor! Yükseliş hız kazandı03 Mart 2022 Perşembe 09:31
  • Tüm gözler enflasyonda! Dolarda son durum03 Mart 2022 Perşembe 09:31
  • Rusya’da borsa üzerinden döviz alımına yüzde 30 komisyon uygulanacak03 Mart 2022 Perşembe 09:29
  • Küresel piyasalar, Powell'ın açıklamaları sonrası pozitif seyrediyor03 Mart 2022 Perşembe 09:29
  • BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak03 Mart 2022 Perşembe 09:28
  • Ukrayna'dan tarım ürünleri ithalatında belge kolaylığı03 Mart 2022 Perşembe 09:27
  • Moody's Rusya'nın kredi notunu düşürdü03 Mart 2022 Perşembe 09:27
  • OMV, Gazprom ile hisse alımına yönelik görüşmelerini durdurdu02 Mart 2022 Çarşamba 15:45
  • AB, 7 Rus bankasını SWIFT'ten çıkardı02 Mart 2022 Çarşamba 15:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti