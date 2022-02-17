  • BIST 2.052,50
  • Altın 826.324
  • Dolar 13.6243
  • Euro 15.5215
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 2 °C
»

Merkez Bankası rezervleri 114,8 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 11 Şubat haftasında 192 milyon dolar artarak 114 milyar 848 milyon dolara yükseldi.
Merkez Bankası rezervleri 114,8 milyar dolar oldu

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 11 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 600 milyon dolar azalışla 75 milyar 116 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 4 Şubat'ta 75 milyar 716 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 793 milyon dolar artarak 38 milyar 939 milyon dolardan 39 milyar 732 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 11 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 192 milyon dolar artarak 114 milyar 656 milyon dolardan 114 milyar 848 milyon dolara ulaştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yumurta ihracatçıları gözünü Afrika, Asya ve AB pazarlarına dikti17 Şubat 2022 Perşembe 12:39
  • Bakan Dönmez duyurdu: Esnaf için yüzde 25 indirim olacak17 Şubat 2022 Perşembe 12:22
  • Geçen yıl yabancılar Türkiye genelinde 70 ilden konut aldı17 Şubat 2022 Perşembe 11:37
  • TPAO 'yılın arama şirketi' ödülünü aldı17 Şubat 2022 Perşembe 11:37
  • Karma yem fiyatlarındaki yüzde 12'lik indirimin et fiyatlarına da yansıması bekleniyor17 Şubat 2022 Perşembe 11:36
  • MASAK'tan 4 kripto varlık hizmet sağlayıcısına idari para cezası17 Şubat 2022 Perşembe 10:43
  • Kısa vadeli dış borç stoku geçen yılın aralık ayında 125,6 milyar dolar oldu17 Şubat 2022 Perşembe 10:29
  • Borsa güne yükselişle başladı17 Şubat 2022 Perşembe 10:11
  • Yurt içi piyasalar TCMB'nin faiz kararını bekliyor17 Şubat 2022 Perşembe 09:11
  • Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için süre uzatıldı17 Şubat 2022 Perşembe 09:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti