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Merkez Bankası rezervleri 116 milyar dolar ile yılın en yüksek seviyesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 14 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 50 milyon dolar arttı ve 116 milyar 26 milyon dolar ile yılın en yüksek seviyesine çıktı.
Merkez Bankası rezervleri 116 milyar dolar ile yılın en yüksek seviyesinde

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 14 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 920 milyon dolar artışla 76 milyar 172 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 7 Ekim'de 73 milyar 252 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 869 milyon dolar azalarak 40 milyar 724 milyon dolardan 39 milyar 855 milyon dolara geriledi.,

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 14 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 50 milyon dolar artışla 113 milyar 976 milyon dolardan 116 milyar 26 milyon dolara yükseldi. Söz konusu rakam, yılın en yüksek seviyesine işaret etti.
 

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