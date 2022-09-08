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Merkez Bankası rezervleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 2 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 280 milyon dolar artarak 111 milyar 927 milyon dolara yükseldi.
Merkez Bankası rezervleri açıklandı

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 2 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 472 milyon dolar artışla 72 milyar 295 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 26 Ağustos'ta 70 milyar 823 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 192 milyon dolar azalarak 40 milyar 824 milyon dolardan 39 milyar 632 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 2 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 280 milyon dolar artışla 111 milyar 647 milyon dolardan 111 milyar 927 milyon dolara çıktı.

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