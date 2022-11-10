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Merkez Bankası rezervleri açıklandı

Merkez Bankası toplam rezervleri 4 Kasım ile biten haftada 498 milyon dolar azaldı.
Merkez Bankası rezervleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 4 Kasım ile biten haftada 498 milyon dolar azalarak, 113 milyar 682 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 371 milyon dolar artarak 74 milyar 804 milyon dolardan 75 milyar 175 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri 4 Kasım haftasında 870 milyon dolar azalarak 39 milyar 377 milyon dolardan 38 milyar 507 milyon dolara geriledi.

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