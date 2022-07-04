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Merkez Bankası'ndan bir TL hamlesi daha

Merkez Bankası, TL cinsi varlıkların teminat sistemindeki ağırlığını artırıcı adımlarına devam ediyor. TÜFE endeksli kıymetlerin iskonto oranı yüzde 50’ye çıkarılırken, swap işlemlerinde DİBS teminat bulundurma koşulunu da 50 oldu.
Merkez Bankası'ndan bir TL hamlesi daha

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TÜFE endeksli kıymetlerin iskonto oranını yüzde 30’dan yüzde 50’ye çıkardı.

TCMB 24 Haziran'da uygulamaya giren değişiklikte TÜFE endeksli tahvillerin iskonto oranını yüzde 15'ten yüzde 30'a çıkarmıştı. Bugün gelen adımla bu oran yüzde 50'ye çıkarılmış oldu. Bu hamle ile bankaların sabit faizli tahvillere yönlendirilmesi ve Hazine'nin daha düşük maliyetlerle borçlanması hedefleniyor. Bankaların TÜFE endeksli tahvilleri oldukça artmış ve bankaların oluşan yüksek kârları da bu menkul kıymetlerdeki değişime de dayanıyordu.

TCMB bankalararası para piyasası işlemleri için DİBS teminat bulundurma koşulunu yüzde 50 olarak değiştirdi.

Ayrıca TCMB ile yapılan swaplar için uygulanan teminat blokajının minimum yüzde 50'sinin DİBS sepetinden oluşmasını kararlaştırdı. Yine 9 Haziran'da bu oran yüzde 30'dan yüzde 45'e yükseltilmişti.

TCMB ayrıca liralaşma stratejisi çerçevesinde TL cinsi varlıkların teminat sistemindeki ağırlıkları değerlendirilmeye devam edileceğini de vurguladı.

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