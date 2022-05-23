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Merkez Bankası'ndan dolar ve enflasyon tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs ayı piyasa katılımcı anketi sonuçlarını paylaştı
Merkez Bankası'ndan dolar ve enflasyon tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs ayı piyasa katılımcı anketi sonuçlarını paylaştı.

Ankete göre, Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 46,44 iken, bu anket döneminde yüzde 57,92 olmuştu. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 16,85 TL iken, bu anket döneminde 17,57 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 17,84 TL ve 18,47 TL olarak gerçekleşmiştir

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