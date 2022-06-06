Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması: Artış alt gruplar geneline yayıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mayıs ayına ilişkin aylık fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayımladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Mayıs ayı aylık fiyat gelişmeleri değerlendirmesinde gıda ve enerji fiyatlarındaki yükselişe vurgu yaptı.

Bankanın Mayıs enflasyonuna ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeler kullanıldı:

Bu dönemde, tüketici yıllık enflasyonundaki artış alt gruplar geneline yayılırken bu gelişmeye en belirgin katkı temel mal ve hizmet gruplarından gelmiştir.

Mayıs ayında, temel mal grubunda yıllık enflasyon tüm alt gruplarda artış kaydetmiştir. Hizmet grubunda yıllık fiyat artışı ulaştırma hizmetlerinde görece yatay seyrederken, lokanta-otelde daha belirgin olmak üzere diğer alt gruplarda yükselmiştir.



Gıda fiyatlarında yıllık enflasyon işlenmemiş gıdada gerilerken işlenmiş gıdada yükselmeye devam etmiştir. Bir önceki ay yüksek oranda artan taze meyve sebze fiyatlarında bu dönemde sebze fiyatları kaynaklı olarak kısmi bir düzeltme izlenmiştir. Enerji fiyatlarında şebeke suyu ve akaryakıt kalemleri öne çıkmıştır.

Bu dönemde, uluslararası emtia fiyatları, döviz kuru gelişmeleri ve tedarik zincirinde süregelen aksamalarla üretici fiyatlarındaki artışlar sürmüştür. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonlarındaki yükseliş devam etmiştir.