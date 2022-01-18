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Merkez Bankası'ndan olağanüstü toplanma kararı

Gelen son dakika haberine göre; Merkez Bankası'nın her yıl mart ayı sonunda yapılan Genel Kurul Toplantısı, bu yıl erkene alındı. Genel Kurulun 3 Şubat'ta olağanüstü toplanacağı açıklandı.
Merkez Bankası'ndan olağanüstü toplanma kararı

Merkez Bankası'nın her yıl mart ayı sonunda yapılan Genel Kurul Toplantısı, bu yıl erkene alındı.

Yapılan son dakika açıklamasında Genel Kurul'un 3 Şubat'ta olağanüstü toplanacağı kaydedildi.

ORTAKLARA ÇAĞRI, TOPLANTI GÜNDEMİ BELLİ OLDU

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için ortaklara çağrı yapan Merkez Bankası, toplantı gündemini de oluşturdu.

Gündeme göre; Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, 2021 yılı dönem karından avans dağıtılması konusu yer alıyor.

Gündemde, son yıl karından ayrılan hariç olmak üzere birikmiş ihtiyat akçesinin kara katılarak dağıtılması için karar alınması da gündem başlıkları arasında bulunuyor.

2019 VE 2020'DE DE AYNI GÜNDEMLE TOPLANILMIŞTI

Merkez Bankası Genel Kurulu, 2019 ve 2020 yıllarında da kar payının avans olarak dağıtımı ve ihtiyat akçesinin kara katılarak dağıtılması için olağanüstü toplanmıştı.

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