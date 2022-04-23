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Merkez Bankası'ndan önemli TL kararı

Merkez Bankası tarafından zorunlu karşılık düzenlemesinde değişiklik yapıldı. TL cinsi ticari krediler de zorunlu karşılığa tabi tutuldu.
Merkez Bankası'ndan önemli TL kararı

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu'nun son toplantısında alınan karar çerçevesinde makro ihtiyati politika setini güçlendirdi.

Zorunlu karşılık düzenlemesinde değişiklik yapıldı. TL cinsi ticari krediler de zorunlu karşılığa tabi tutuldu.

1 Nisan'dan itibaren dörder haftalık dönemlerde kullandırılan ticari kredilerin yuzde 10'u kadar zorunlu karşılık tesis edilecek.

Kredileri yüzde 20'den hızlı büyüyen bankalar, ekstra zorunlu karşılık ayıracak.

Kur korumalı mevduata dönüşümü yavaş olan bankalar da ilave zorunlu karşılık ayıracak.

Karara göre, yabancı para mevduatın dönüşüm oranı yüzde 5'in altında kalan bankalar ilave 500 baz puan zorunlu karşılık ayıracak.

Yabancı para dönüşüm oranı yüzde 5 ile yüzde 10 arasında kalan bankalar ise ilave 300 baz puan ilave zorunlu karşılık ayıracak.

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