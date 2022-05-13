Merkez Bankası'nın mukavelesinde değişiklik! Haciz konmayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın şirket mukavelesi Resmi Gazete'de yapılan açıklama ile güncellendi. Buna göre banka nezdindeki yabancı merkez bankalarının varlıkları haczedilemeyecek.