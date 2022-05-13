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Merkez Bankası'nın mukavelesinde değişiklik! Haciz konmayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın şirket mukavelesi Resmi Gazete'de yapılan açıklama ile güncellendi. Buna göre banka nezdindeki yabancı merkez bankalarının varlıkları haczedilemeyecek.
Merkez Bankası'nın mukavelesinde değişiklik! Haciz konmayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası AŞ nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait varlıklar haczedilemeyecek, bu varlıklara ihtiyati tedbir konulamayacak.

Merkez Bankası'nın esas mukavelesinde değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Esas mukaveleye eklenen bente göre; Merkez Bankası nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlık haczedilemeyecek, üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamayacak.

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