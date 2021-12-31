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Merkez Bankası'nın üçüncü müdahalesindeki tutar belli oldu

Aralık ayında döviz kurlarında yaşanan hareketlilik sonrası Merkez Bankası piyasalara satım yönünde müdahalede bulunmuştu. Merkez Bankası'nın üçüncü müdahalesindeki döviz satım tutarının 687 milyon dolar olduğunu açıkladı.
Merkez Bankası'nın üçüncü müdahalesindeki tutar belli oldu

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası(TCMB), 10 Aralık tarihinde yaptığı bu ayın üçüncü doğrudan müdahalesinde Döviz satım tutarının 687 milyon Dolar olduğunu açıkladı.

TCMB, 1 Aralık tarihinde yaptığı ilk müdahalede 844 milyon dolar, 3 Aralık tarihinde yaptığı ikinci müdahalede 504 milyon dolar sattığını açıklamıştı.

Böylece 1, 3 ve 10 Aralık tarihlerindeki üç müdahalede toplam satış 2 milyar 35 milyon dolar oldu. TCMB, Aralık ayında 1 Aralık, 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık ve 17 Aralık olmak üzere toplam 5 doğrudan satış müdahalesinde bulunmuştu.

TCMB, yaptığı tüm müdahaleleri, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" açıklaması ile duyurmuştu.

TCMB, doğrudan müdahalelerinin 15 iş günü sonrasında satım miktarını açıklıyor.

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