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Merminin isabet ettiği camın üzerine düşmesiyle yaralandı

ELAZIĞ'da, motosikletli bir grubun tabancayla havaya ateş açması sonucu mermilerin isabet ettiği bir binanın balkonundaki cam, ekmek sırasında bekleyen G.G.'nin üzerine düştü.
Merminin isabet ettiği camın üzerine düşmesiyle yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi Yunus Emre Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre motosikletli bir grup, tabancayla rastgele havaya 8 el ateş etti. Tabancadan çıkan mermiler, bölgede bulunan bir binanın 4'üncü katındaki balkonun camına isabet etti. Kırılan cam parçaları da binanın altında ekmek sırası bekleyen G.G.'nin üzerine düştü. Olayda hafif yaralanan G.G., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

'CAMLAR YERE DÜŞTÜ, KORKTUM VE İÇERİYE KAÇTIM'

Evinin balkonuna mermi isabet eden Menekşe Avşar (47), balkona eşya almaya gittiğini, mutfaktan geçtikten sonra olayın yaşandığını belirterek, "Ben balkondan bir şeyler aldıktan sonra sesler geldi. Baktım camlar yere düştü. Korktum ve içeriye kaçtım. Motosikletten ateş ettiler. Sonra kurşun duvara isabet etti. Camlar parçalandı. Şimdi Camı nasıl taktıracağız onu düşünüyorum" dedi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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