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Mersin merkezli 8 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi

Mersin merkezli 8 ilde organize suç örgütüne yönelik şafak operasyonunda 42 zanlı gözaltına alındı.
Mersin merkezli 8 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi

Mersin merkezli 8 ilde 56 organize suç örgütü şüphelisinin yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet suçlarına karıştığı iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada, kimliği belirlenen 56 şüpheliye yönelik Mersin, İstanbul, Ankara, Konya, Adıyaman, Muş, Şırnak, Kahramanmaraş'ta eş zamanlı şafak operasyonu yapıldı.

Operasyonda 42 zanlı gözaltına alındı.

Polis, adreslerinde bulunamayan 14 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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