  • BIST 2.520,15
  • Altın 965.182
  • Dolar 17.5743
  • Euro 18.0229
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 18 °C
»

Mersin sahilinin "simge ağacı"na matkapla zarar veren 3 kişi adliyede

Mersin'in Yenişehir ilçesi sahilindeki kauçuk ağacına matkapla açılan deliklere yabancı madde enjekte edilerek zarar verilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Mersin sahilinin "simge ağacı"na matkapla zarar veren 3 kişi adliyede

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandındaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda bulunan yaklaşık 50 yıllık kauçuk ağacının kurumasının ardından Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda ağacın gövdesinde matkapla bir santimetre çapında 9 delik açılmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kentin "simge ağacı"na bir araçla bölgeye gelen kişiler tarafından zarar verildiğini saptadı.

Plakası belirlenen aracın Mersin Büyükşehir Belediyesince kiralandığını tespit eden polis ekipleri, belediye çalışanı araç sürücüsü Yusuf S'yi yakaladı.

Şüphelinin ifadesinde, olay günü Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Salim Serdar G, CHP Toroslar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Ç'nin de yanında olduğunu belirtmesi üzerine iki şüpheli de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin ağaca zarar verdiği anlar da bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay
Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandındaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yer alan yaklaşık 50 yıllık ağaçta kuruma meydana gelmişti. Valiliğin, "sahilin simgesi" olarak anılan ağacın incelenmesi talimatı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

Yüksek orman mühendislerinden oluşan ekip, ağacın gövdesindeki incelemede matkapla her biri yaklaşık bir santimetre çapında 9 delik açıldığını belirlemiş, gövdedeki renk değişimi ile dallardaki kurumanın da açılan deliklere yabancı madde enjekte edilmesi sonucu oluştuğunu tespit eden ekip, hastalık veya mantar izine ise rastlamamıştı.

Laboratuvar sonuçlarının eklendiği rapor valiliğe sunulmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antalya'da sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:45
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit asker Bozkurt'un ailesine başsağlığı mesajı20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:43
  • İstanbul'da kimyasal madde yüklü tanker devrildi20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:42
  • Danıştaydan İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemine ret20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:41
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında oluşturulan ekip EYT konusunu çalışacak20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:41
  • Ordu'da şiddetli yağışın yol açtığı hasarlar gideriliyor20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:40
  • Şehit Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:39
  • Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:39
  • Mersin sahilinin "simge ağacı"na matkapla zarar veren 3 kişi adliyede20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:38
  • Antalya'da yangında zarar gören tarihi bina Devlet Konuk Evi olacak20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti